Джокович — о своей форме на «РГ»-2026: мне ещё нужно собрать свою игру воедино

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович признался, что подошёл к «Ролан Гаррос» — 2026 не в оптимальной форме из-за недостатка игровой практики на грунте.

— Насколько сложно даже спустя столько лет показывать высокий уровень, когда ты провёл не так много матчей?
– Для меня это сложнее, особенно на этом покрытии. Я уже говорил раньше: это не идеальная стратегия — подходить к «Ролан Гаррос» с одним матчем на грунте. Это не входило в план, но пришлось принять ситуацию из-за травмы. Так получилось.

Я подготовился к Парижу и всегда планировал приехать сюда и сделать всё возможное, постараться пройти как можно дальше.

Посмотрим. Пока тело чувствует себя нормально. Конечно, мне ещё нужно собрать свою игру воедино, и надеюсь, что это получится по ходу турнира, – сказал Джокович на пресс-конференции в Париже.

