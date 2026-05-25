Арина Соболенко ответила, устала ли от участия в спонсорских и медиаактивностях

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, устала ли она от участия в различных спонсорских медиамероприятиях.

– Не надоело вот это вот всё? Каждый день ивенты, ивенты.

– Нет, почему надоело? Я не знаю, это как-то весело даже немножко, разгружает. Ну и плюс когда есть команда, когда всё правильно организовано, то это вообще не напряг, даже весело, и наоборот, ты не отдаёшь, а заряжаешься энергией, – сказала Соболенко в видео на YouTube-канале First & Red.

Соболенко принимает участие в розыгрыше Открытого чемпионата Франции — 2026. В матче первого круга она сыграет с испанкой Джессикой Бузас Манейро.