Джокович высказался о влиянии, которое оказал на теннис Гаэль Монфис

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о влиянии, которое оказал на теннис француз Гаэль Монфис, который завершает свою профессиональную карьеру после сезона-2026.

— Гаэль Монфис может провести свой последний матч здесь 25 мая. Это его последний «Ролан Гаррос». Ваши карьеры пересекались очень долго. Он совершенно особенный игрок в плане того, что давал публике и как играл. Как бы вы описали его наследие и влияние?

– Я говорил ему и другим, когда заходил разговор о нём: прежде всего, наследие, которое он оставит после себя — по крайней мере для меня и всех нас, кто знает его давно, — это то, каким замечательным человеком он является.

Он всегда улыбается, всегда приносит позитив. За карьеру ему пришлось пройти через тяжёлые времена, через травмы и возвращения. И при этом он один из самых атлетичных теннисистов, которых вы когда-либо увидите. Его скольжения, защита, прыжки на смэшах — всё это его фирменные вещи.

Его будет не хватать. Честно, он был одним из моих любимых игроков для просмотра — без сомнений. И одним из любимых соперников, против которых я играл (смеётся). Простите, но я должен был это сказать.

Потрясающий человек, с ним всегда весело поговорить, приятно находиться рядом. Было очень трогательно и здорово оказаться частью того вечера. То, как все игроки ATP и WTA собрались отпраздновать его путь и карьеру, стало прекрасным моментом, – сказал Джокович на пресс-конференции «Ролан Гаррос» – 2026.