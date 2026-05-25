Арина Соболенко ответила, как относится к девушкам-фанаткам

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём отношении к девушкам-фанаткам.

— Очень много на тебя в социальных сетях реагируют девушки. Прямо вот если тебя увидели, ну вот много историй я знаю, когда они увидели какое-то видео с тобой, твоё интервью и сказали: «Всё, я в неё влюбилась, я её фанатка».

— А это победа на самом деле. Я правду говорю, что, когда девушки тебя признают и дают комплименты, это победа. И это значит, что это классные девчонки, незакомплексованные, это круто, – сказала Соболенко в видео на YouTube-канале First & Red.