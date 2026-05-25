Хачанов рассказал, почему старается избегать завышенных ожиданий по ходу ТБШ

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о том, почему старается избегать завышенных ожиданий от своей игры по ходу турниров «Большого шлема».

— Ты доходил до полуфиналов турниров «Большого шлема», дважды играл в четвертьфинале на «Ролан Гаррос». Считаешь ли ты, что твой опыт даст тебе преимущество на турнире?
— Посмотрим. Как это сказать… у меня есть свои цели, у меня есть мотивация их достигать, но при этом я больше не хочу никаких ожиданий, понимаете? Чем выше ожидания, тем быстрее, если возникают трудности и ты не достигаешь цели, ты «ломаешься».

И это, пожалуй, то, чему я больше всего научился за эти годы и с опытом. Поэтому я бы сказал, что нужно быть заряженным. Нужно быть воодушевлённым игрой, с нетерпением ждать достижения определённых целей, но при этом не ставить себе никаких рамок и ограничений, понимаете?

Нужно просто жить сегодняшним днём и пытаться решать задачи здесь и сейчас. Не думать о будущем и не думать о прошлом, – сказал Хачанов в студии Tennis Channel.

