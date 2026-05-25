Жасмин Паолини обыграла Ястремскую и вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026

13-я ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла во второй круг «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв в стартовом матче турнира украинку Даяну Ястремскую со счётом 7:5, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. За время матча Паолини не выполнила подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов. Даяна Ястремская сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Жасмин Паолини сыграет с представительницей Аргентины Соланой Сьеррой.

Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф.