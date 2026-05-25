Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жасмин Паолини — Даяна Ястремская, результат матча 25 мая 2026, счет 2:0, 1-й круг Ролан Гаррос — 2026

Жасмин Паолини обыграла Ястремскую и вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

13-я ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла во второй круг «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв в стартовом матче турнира украинку Даяну Ястремскую со счётом 7:5, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 12:10 МСК
Жасмин Паолини
13
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Даяна Ястремская
45
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. За время матча Паолини не выполнила подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов. Даяна Ястремская сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Жасмин Паолини сыграет с представительницей Аргентины Соланой Сьеррой.

Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф.

Календарь «Ролан Гаррос» – 2026
Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
Материалы по теме
Рыбакина рвётся во 2-й круг «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Рублёв и Шнайдер. LIVE!
Live
Рыбакина рвётся во 2-й круг «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Рублёв и Шнайдер. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android