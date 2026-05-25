Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова — Хиль Белен Тайхман, результат матча 25 мая 2026, счет 0:2, 1-й круг Ролан Гаррос — 2026

Самсонова проиграла 170-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос» — 2026
27-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2026, проиграв в стартовом матче турнира швейцарке Хиль Белен Тайхман (170-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 12:05 МСК
Людмила Самсонова
27
Россия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Хиль Белен Тайхман
170
Швейцария
Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. За время матча Тайхман не выполнила подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Людмила Самсонова сделала в игре один эйс, допустила четыре двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге «Ролан Гаррос» – 2026 Хиль Белен Тайхман сыграет с польской теннисисткой Магдаленой Френх.

