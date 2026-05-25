Самсонова проиграла 170-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
27-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2026, проиграв в стартовом матче турнира швейцарке Хиль Белен Тайхман (170-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 12:05 МСК
27
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
170
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. За время матча Тайхман не выполнила подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Людмила Самсонова сделала в игре один эйс, допустила четыре двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге «Ролан Гаррос» – 2026 Хиль Белен Тайхман сыграет с польской теннисисткой Магдаленой Френх.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 мая 2026
-
14:42
-
14:30
-
14:15
-
14:08
-
13:59
-
13:51
-
13:49
-
13:42
-
13:34
-
13:06
-
12:56
-
12:30
-
12:12
-
12:03
-
11:30
-
11:22
-
11:17
-
10:53
-
10:45
-
10:35
-
10:09
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
04:52
-
03:15
-
02:31
-
01:18
-
00:53
-
00:43
-
00:34
-
00:24
-
00:23