Шевченко в трёх сетах проиграл Михельсену в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026

88-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко проиграл на старте Открытого чемпионата Франции – 2026 американцу Алексу Михельсену (42-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 4:6, 2:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут. За время матча Михельсен выполнил девять подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать 7 из 11 брейк-пойнтов. Александр Шевченко сделал в игре три эйса, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Алекс Михельсен сыграет с другим американским теннисистом, Нишешем Басаваредди.