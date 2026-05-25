Александр Шевченко — Алекс Михельсен, результат матча 25 мая 2026, счет 0:3, 1-й круг Ролан Гаррос — 2026

Шевченко в трёх сетах проиграл Михельсену в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026
88-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко проиграл на старте Открытого чемпионата Франции – 2026 американцу Алексу Михельсену (42-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 4:6, 2:6.

25 мая 2026, понедельник. 12:10 МСК
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 2
6 		6 6
             
Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут. За время матча Михельсен выполнил девять подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать 7 из 11 брейк-пойнтов. Александр Шевченко сделал в игре три эйса, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Алекс Михельсен сыграет с другим американским теннисистом, Нишешем Басаваредди.

