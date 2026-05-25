Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина — Зейнеп Сёмнез, результат матча 25 мая 2026, счет 2:0, 1-й круг Ролан Гаррос — 2026

Дарья Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Сёнмез
Комментарии

53-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв в стартовом матче турнира турчанку Зейнёп Сёнмез (66-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
53
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Зейнеп Сёнмез
66
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез

Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. За время матча Касаткина выполнила одну подачу навылет, допустив при этом 10 двойных ошибок, а также смогла реализовать шесть из девяти брейк-пойнтов. Зейнеп Сёнмез не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнта.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Дарья Касаткина сыграет с победительницей встречи между испанкой Кристиной Букшей и Сюзан Бандеччи из Швейцарии.

Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
Календарь «Ролан Гаррос» – 2026
Материалы по теме
Рыбакина рвётся во 2-й круг «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Рублёв и Шнайдер. LIVE!
Live
Рыбакина рвётся во 2-й круг «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Рублёв и Шнайдер. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android