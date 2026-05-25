Де Минор в трёх сетах обыграл 159-ю ракетку мира и вышел во второй круг «РГ»-2026
Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв в стартовом матче турнира британца Тоби Самуэля (159-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4, 6:2.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 12:10 МСК
7
Алекс де Минор
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|2
159
Тоби Самуэль
Теннисисты провели на корте 1 час 54 минуты. За время матча де Минор выполнил пять подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Тоби Самуэль сделал в игре шесть эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Алекс де Минор сыграет с бельгийским теннисистом Александром Блоксом.
