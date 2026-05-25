Алекс де Минор — Тоби Самуэль, результат матча 25 мая 2026, счет 0:3, 1-й круг Ролан Гаррос — 2026

Де Минор в трёх сетах обыграл 159-ю ракетку мира и вышел во второй круг «РГ»-2026
Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв в стартовом матче турнира британца Тоби Самуэля (159-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 12:10 МСК
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 2
             
Тоби Самуэль
159
Великобритания
Тоби Самуэль
Т. Самуэль

Теннисисты провели на корте 1 час 54 минуты. За время матча де Минор выполнил пять подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Тоби Самуэль сделал в игре шесть эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Алекс де Минор сыграет с бельгийским теннисистом Александром Блоксом.

