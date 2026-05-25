Ига Швёнтек разгромила 136-ю ракетку мира на старте «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, разгромив в стартовом матче турнира австралийку Эмерсон Джонс (136-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 13:10 МСК
136
Эмерсон Джонс
Э. Джонс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
3
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За время матча Швёнтек выполнила одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 6 из 10 брейк-пойнтов. Эмерсон Джонс не сделала в игре эйсов, допустила две двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.
За право выйти в третий круг «Ролан Гаррос» Ига Швёнтек поспорит с чешской теннисисткой Сарой Бейлек.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 мая 2026
-
14:42
-
14:30
-
14:15
-
14:08
-
13:59
-
13:51
-
13:49
-
13:42
-
13:34
-
13:06
-
12:56
-
12:30
-
12:12
-
12:03
-
11:30
-
11:22
-
11:17
-
10:53
-
10:45
-
10:35
-
10:09
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
04:52
-
03:15
-
02:31
-
01:18
-
00:53
-
00:43
-
00:34
-
00:24
-
00:23