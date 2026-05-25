Эмерсон Джонс — Ига Швёнтек, результат матча 25 мая 2026, счет 0:2, 1-й круг Ролан Гаррос — 2026

Ига Швёнтек разгромила 136-ю ракетку мира на старте «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, разгромив в стартовом матче турнира австралийку Эмерсон Джонс (136-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 13:10 МСК
Эмерсон Джонс
136
Австралия
Эмерсон Джонс
Э. Джонс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За время матча Швёнтек выполнила одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 6 из 10 брейк-пойнтов. Эмерсон Джонс не сделала в игре эйсов, допустила две двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

За право выйти в третий круг «Ролан Гаррос» Ига Швёнтек поспорит с чешской теннисисткой Сарой Бейлек.

Календарь «Ролан Гаррос» – 2026
Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
