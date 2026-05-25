Ига Швёнтек, «РГ»-2026: результаты 25 мая, следующая соперница, путь до титула

Сегодня, 25 мая, третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек провела первый матч основной сетки «Ролан Гаррос» — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Иги Швёнтек. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/64 финала: Ига Швёнтек (Польша, 3) — Эмерсон Джонс (Австралия) – 6:1, 6:2.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» – 2026:

1/32 финала: Ига Швёнтек (Польша, 3) — Сара Бейлек (Чехия, 35).

Возможная сетка Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2026:

третий круг. Елена Остапенко (Латвия, 29);

четвёртый круг. Марта Костюк (Украина, 15);

1/4 финала. Элина Свитолина (Украина, 7);

1/2 финала. Елена Рыбакина (Казахстан, 2);

финал. Арина Соболенко (Беларусь, 1).