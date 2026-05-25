Швёнтек прокомментировала успешный старт на «Ролан Гаррос» — 2026

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу в стартовом матче на «Ролан Гаррос» – 2026. В матче первого круга полька обыграла представительницу Австралии Эмерсон Джонс со счётом 6:1, 6:2.

– Я просто очень счастлива играть на этом корте. Первые матчи всегда нужны ещё и для того, чтобы привыкнуть к условиям и ко всему остальному. Я очень довольна тем, как сыграла сегодня, — и тактически, и тем, как чувствовала мяч. Так что это определённо был хороший первый матч.

— У тебя особенные воспоминания, связанные с этим кортом. Ты выигрывала здесь четыре раза. Нужно ли тебе каждый год заново находить здесь свои ориентиры?

— Да, конечно. Ничего не даётся легко. Честно говоря, когда у тебя становится больше титулов, это даже немного сложнее, потому что все ожидают, что ты всегда будешь готова и будешь играть идеально. Нужно оставаться скромной, ничего не воспринимать как должное и шаг за шагом проходить турнир, чтобы показывать хороший теннис.

Особенно после Рима, где было довольно холодно и условия были гораздо тяжелее, здесь корт кажется совершенно другим. Так что, безусловно, нужно адаптироваться, – сказала Швёнтек в интервью на корте.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Ига Швёнтек сыграет с чешской теннисисткой Сарой Бейлек.