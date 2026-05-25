Дарья Касаткина — единственная теннисистка, повторившая достижение Джоковича на «РГ»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович и полуфиналистка Открытого чемпионата Франции — 2022 представительница Австралии Дарья Касаткина стали единственными игроками, которым удалось выйти во второй круг в каждом розыгрыше «Ролан Гаррос» с 2016 года.

В стартовом матче на «Ролан Гаррос» – 2026 Новак Джокович победил француза Джованни Мпетчи Перикара со счётом 5:7, 7:5, 6:1, 6:4, а Дарья Касаткина обыграла представительницу Турции Зейнеп Сёнмез (6:4, 6:4).

За право выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции Джокович поспорит с французом Валентеном Руае, а Касаткина сыграет со швейцарской теннисисткой Сюзан Бандеччи.

