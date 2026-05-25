Шамиль Тарпищев назвал условие, при котором Андреева может далеко пройти на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предположил, за счёт чего российская теннисистка Мирра Андреева может дойти до решающих стадий на «Ролан Гаррос» – 2026.
«Ничего не зависит от старта. Главное — вработаться на «Ролан Гаррос». Там жёсткие грунтовые корты. Думаю, на это надо две-три игры. Если она их легко пройдёт, то может зайти далеко», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2026, где ей предстоит сыграть с испанской теннисисткой Мариной Бассольс-Риберой.
«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф.