Рыбакина легко обыграла 84-ю ракетку мира в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно начала свой путь на «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв в стартовом матче турнира представительницу Словении Веронику Эрьявец (84-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Рыбакина выполнила две подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Вероника Эрьявец не сделала в игре эйсов, не допустила двойных ошибок и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх, которые ей удалось заработать в матче.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Елена Рыбакина сыграет с представительницей Украины Юлией Стародубцевой.