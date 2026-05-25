Вероника Эрьявец – Елена Рыбакина, результат матча 25 мая 2026, счет 0:2, 1-й круг Ролан Гаррос – 2026

Рыбакина легко обыграла 84-ю ракетку мира в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026
Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно начала свой путь на «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв в стартовом матче турнира представительницу Словении Веронику Эрьявец (84-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 14:35 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Рыбакина выполнила две подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Вероника Эрьявец не сделала в игре эйсов, не допустила двойных ошибок и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх, которые ей удалось заработать в матче.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Елена Рыбакина сыграет с представительницей Украины Юлией Стародубцевой.

