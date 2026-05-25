Рыбакина легко обыграла 84-ю ракетку мира в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно начала свой путь на «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв в стартовом матче турнира представительницу Словении Веронику Эрьявец (84-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 14:35 МСК
84
Вероника Эрьявец
В. Эрьявец
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Рыбакина выполнила две подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Вероника Эрьявец не сделала в игре эйсов, не допустила двойных ошибок и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх, которые ей удалось заработать в матче.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Елена Рыбакина сыграет с представительницей Украины Юлией Стародубцевой.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 мая 2026
-
16:02
-
16:00
-
15:51
-
15:51
-
15:27
-
15:13
-
14:42
-
14:30
-
14:15
-
14:08
-
13:59
-
13:51
-
13:49
-
13:42
-
13:34
-
13:06
-
12:56
-
12:30
-
12:12
-
12:03
-
11:30
-
11:22
-
11:17
-
10:53
-
10:45
-
10:35
-
10:09
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
04:52
-
03:15
-
02:31