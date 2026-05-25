Людмила Самсонова объяснила, почему не сменит гражданство РФ на итальянское
27-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, почему не сменит гражданство России на другое. Ранее россиянка проиграла в первом круге «Ролан Гаррос» – 2026 швейцарке Хиль Белен Тайхман (170-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 12:05 МСК
Людмила Самсонова
170
Хиль Белен Тайхман
«Думаю, другие девчонки тоже будут менять гражданство. У меня было предложение играть за Италию, я не захотела. Итальянцы и сейчас хотят, они готовы хоть завтра меня взять, если я передумаю. Но я не могу. Я бы себя чувствовала некомфортно, это личное ощущение. Но я понимаю тех, кто меняет. Спонсоров нет, с визами нелегко», – сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
