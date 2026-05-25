«Сложно вытаскивать себя после кругов ада». Касаткина — о наборе формы после спада

53-я ракетка мира экс российская теннисистка, ныне представляющая Австралию, Дарья Касаткина рассказала о сложном периоде в карьере, отметив, что столкнулась с потерей уверенности и психологическими трудностями.

«Каждый теннисист через такое проходит. Возможно, эти периоды не всегда заметны, но каждый внутри себя это ощущает. Я поехала на турнир 125 в Испанию. Это был типичный сценарий. Очень плохая ментальная и игровая форма, практически проиграла в первом же матче — отыграла матчболы. Чудом вообще выиграла турнир, и после этого всё потихоньку начало улучшаться. Я вынырнула, вздохнула. В мужском и женском туре сейчас много примеров, когда игроки потеряли уверенность, прошли через круги ада, но вытащили себя. Это очень сложно и неприятно, но часть пути», – сказала Касаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026, где ей предстоит сразиться со швейцарской теннисисткой Сюзан Бандеччи.