Елена Рыбакина, «РГ»-2026: результаты 25 мая, следующая соперница, путь до титула

Сегодня, 25 мая, вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провёла первый матч основной сетки «Ролан Гаррос» — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Елены Рыбакиной. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/64 финала: Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Вероника Эрьявец (Словения) – 6:2, 6:2.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/32 финала: Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Юлия Стародубцева (Украина).

Возможная сетка Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — 2026:

третий круг. Хейли Баптист (США, 26);

четвёртый круг. Жасмин Паолини (Италия, 13);

1/4 финала. Мирра Андреева (Россия, 8);

1/2 финала. Ига Швёнтек (Польша, 3);

финал. Арина Соболенко (Беларусь, 1).