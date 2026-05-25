Елена Рыбакина, «РГ»-2026: результаты 25 мая, следующая соперница, путь до титула

Сегодня, 25 мая, вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провёла первый матч основной сетки «Ролан Гаррос» — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Елены Рыбакиной. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.
Результаты Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — 2026:
1/64 финала: Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Вероника Эрьявец (Словения) – 6:2, 6:2.
Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:
1/32 финала: Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Юлия Стародубцева (Украина).
Возможная сетка Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — 2026:
третий круг. Хейли Баптист (США, 26);
четвёртый круг. Жасмин Паолини (Италия, 13);
1/4 финала. Мирра Андреева (Россия, 8);
1/2 финала. Ига Швёнтек (Польша, 3);
финал. Арина Соболенко (Беларусь, 1).