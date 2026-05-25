Рыбакина — о победе в первом круге «РГ»: непросто играть в такую жару

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу в первом круге «Ролан Гаррос» – 2026 над словенкой Вероникой Эрьявец. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

— Я очень довольна победой. Конечно, есть ещё много вещей, которые нужно улучшить. Сегодня очень жарко, так что, ребята, пейте больше воды. Это действительно непросто. Особенно для человека, который не так много двигается. Условия тяжёлые, но я рада, что некоторые вещи сегодня сработали. С нетерпением жду следующего матча.

— Как такая жара меняет условия игры?

— Да, в такую погоду условия становятся очень быстрыми. Нелегко контролировать мяч. Нелегко создавать углы, потому что мяч буквально летит. Думаю, со временем к этому привыкаешь. Просто жду следующий матч и надеюсь, что сыграю ещё лучше, – сказала Рыбакина в интервью на корте после встречи.