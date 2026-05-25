Касаткина — о победе на старте «РГ»: пару недель назад, вероятно, проиграла бы такой матч

53-я ракетка мира экс российская теннисистка, ныне представляющая Австралию, Дарья Касаткина прокомментировала победу в матче первого круга «Ролан Гаррос» – 2026. В стартовой встрече турнира Касаткина обыграла представительницу Турции Зейнеп Сёмнез со счётом 6:4, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
53
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Зейнеп Сёнмез
66
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез

«Сегодня был один из тех матчей, где, думаю, мы, возможно, не показали какой-то потрясающий уровень тенниса. Но, знаете, было очень жарко, условия тяжёлые. Мяч летал куда угодно. Мы вышли на корт первыми, играли в 11 утра — это первый поединок на турнире «Большого шлема».

То есть через всё это нужно было пройти. Но, честно говоря, пару недель назад я, вероятно, проиграла бы такой матч. А сегодня смогла его выиграть. Возможно, не показывая свой лучший теннис, но оставаясь ментально собранной, полностью присутствующей в моменте.

Да, это самое важное. Даже когда ты выбираешься из дерьма, это не значит, что будешь играть невероятно в каждом матче. Теннис так не работает. Всё больше зависит от твоего ментального состояния. И сегодня я показала, что с этим у меня всё было в порядке. И это самое главное», – сказала Касаткина на послематчевой пресс-конференции.

