Касаткина — о победе на старте «РГ»: пару недель назад, вероятно, проиграла бы такой матч

53-я ракетка мира экс российская теннисистка, ныне представляющая Австралию, Дарья Касаткина прокомментировала победу в матче первого круга «Ролан Гаррос» – 2026. В стартовой встрече турнира Касаткина обыграла представительницу Турции Зейнеп Сёмнез со счётом 6:4, 6:4.

«Сегодня был один из тех матчей, где, думаю, мы, возможно, не показали какой-то потрясающий уровень тенниса. Но, знаете, было очень жарко, условия тяжёлые. Мяч летал куда угодно. Мы вышли на корт первыми, играли в 11 утра — это первый поединок на турнире «Большого шлема».

То есть через всё это нужно было пройти. Но, честно говоря, пару недель назад я, вероятно, проиграла бы такой матч. А сегодня смогла его выиграть. Возможно, не показывая свой лучший теннис, но оставаясь ментально собранной, полностью присутствующей в моменте.

Да, это самое важное. Даже когда ты выбираешься из дерьма, это не значит, что будешь играть невероятно в каждом матче. Теннис так не работает. Всё больше зависит от твоего ментального состояния. И сегодня я показала, что с этим у меня всё было в порядке. И это самое главное», – сказала Касаткина на послематчевой пресс-конференции.