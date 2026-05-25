Касаткина — о победе на старте «РГ»: пару недель назад, вероятно, проиграла бы такой матч

53-я ракетка мира экс российская теннисистка, ныне представляющая Австралию, Дарья Касаткина прокомментировала победу в матче первого круга «Ролан Гаррос» – 2026. В стартовой встрече турнира Касаткина обыграла представительницу Турции Зейнеп Сёмнез со счётом 6:4, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
«Сегодня был один из тех матчей, где, думаю, мы, возможно, не показали какой-то потрясающий уровень тенниса. Но, знаете, было очень жарко, условия тяжёлые. Мяч летал куда угодно. Мы вышли на корт первыми, играли в 11 утра — это первый поединок на турнире «Большого шлема».
То есть через всё это нужно было пройти. Но, честно говоря, пару недель назад я, вероятно, проиграла бы такой матч. А сегодня смогла его выиграть. Возможно, не показывая свой лучший теннис, но оставаясь ментально собранной, полностью присутствующей в моменте.
Да, это самое важное. Даже когда ты выбираешься из дерьма, это не значит, что будешь играть невероятно в каждом матче. Теннис так не работает. Всё больше зависит от твоего ментального состояния. И сегодня я показала, что с этим у меня всё было в порядке. И это самое главное», – сказала Касаткина на послематчевой пресс-конференции.
- 25 мая 2026
-
17:34
-
16:54
-
16:51
-
16:42
-
16:27
-
16:16
-
16:02
-
16:00
-
15:51
-
15:51
-
15:27
-
15:13
-
14:42
-
14:30
-
14:15
-
14:08
-
13:59
-
13:51
-
13:49
-
13:42
-
13:34
-
13:06
-
12:56
-
12:30
-
12:12
-
12:03
-
11:30
-
11:22
-
11:17
-
10:53
-
10:45
-
10:35
-
10:09
-
09:50
-
09:40