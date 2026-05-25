Майя Джойнт — Анастасия Потапова, результат матча 25 мая 2026, счет 0:2, 1-й круг Ролан Гаррос — 2026

Анастасия Потапова разгромила Джойнт в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026
30-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв в стартовом матче турнира австралийку Майю Джойнт (52-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 15:45 МСК
Майя Джойнт
52
Австралия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Анастасия Потапова
30
Австрия
Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. За время матча Потапова выполнила одну подачу навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать 7 из 10 брейк-пойнтов. Майя Джойнт не сделала в игре эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге «Ролан Гаррос» – 2026 Анастасия Потапова сразится с победительницей встречи Кэти Бултер (Великобритания) – Акаша Уробо (США).

Рублёв рвётся во второй круг «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Сафиуллин и Шнайдер. LIVE!
