Анастасия Потапова разгромила Джойнт в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026

30-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв в стартовом матче турнира австралийку Майю Джойнт (52-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. За время матча Потапова выполнила одну подачу навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать 7 из 10 брейк-пойнтов. Майя Джойнт не сделала в игре эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге «Ролан Гаррос» – 2026 Анастасия Потапова сразится с победительницей встречи Кэти Бултер (Великобритания) – Акаша Уробо (США).