Анастасия Потапова разгромила Джойнт в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
30-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв в стартовом матче турнира австралийку Майю Джойнт (52-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 15:45 МСК
52
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
30
Анастасия Потапова
А. Потапова
Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. За время матча Потапова выполнила одну подачу навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать 7 из 10 брейк-пойнтов. Майя Джойнт не сделала в игре эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге «Ролан Гаррос» – 2026 Анастасия Потапова сразится с победительницей встречи Кэти Бултер (Великобритания) – Акаша Уробо (США).
Материалы по теме
Комментарии
- 25 мая 2026
-
17:34
-
16:54
-
16:51
-
16:42
-
16:27
-
16:16
-
16:02
-
16:00
-
15:51
-
15:51
-
15:27
-
15:13
-
14:42
-
14:30
-
14:15
-
14:08
-
13:59
-
13:51
-
13:49
-
13:42
-
13:34
-
13:06
-
12:56
-
12:30
-
12:12
-
12:03
-
11:30
-
11:22
-
11:17
-
10:53
-
10:45
-
10:35
-
10:09
-
09:50
-
09:40