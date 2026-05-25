«Многое зависит от терпения». Рыбакина — об особенностях матчей на грунте

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала об особенностях игры на грунте, отметив, что большую роль в успешном выступлении играет наличие терпения.

— Когда ты играешь на грунте, что для тебя самое важное — что нужно изменить или, наоборот, не менять?

— На грунте работа ног должна быть действительно хорошей. Терпение. Розыгрыши становятся длиннее. Иногда тебе кажется, что уже можно завершать атаку, но на самом деле нужно сыграть ещё один удар. Здесь многое зависит от терпения и, конечно, в моём случае — от подачи. Независимо от покрытия, – сказала Рыбакина в интервью на корте после матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2026.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Елена Рыбакина сыграет с представительницей Украины Юлией Стародубцевой.