Элина Свитолина вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026

Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь (57-я в рейтинге) со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (10:3).

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. В её рамках Свитолина пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Бондарь три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Свитолина сразится с победительницей матча Кайтлин Кеведо (Испания) — Леолия Жанжан (Франция).