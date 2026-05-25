Элина Свитолина вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026
Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь (57-я в рейтинге) со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (10:3).
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 15:05 МСК
7
Элина Свитолина
57
Анна Бондарь
Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. В её рамках Свитолина пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Бондарь три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Свитолина сразится с победительницей матча Кайтлин Кеведо (Испания) — Леолия Жанжан (Франция).
