Рыбакина — о Париже: сегодня вечером будет немного времени, буду наслаждаться городом

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, планирует ли посмотреть достопримечательности в Париже во время «Ролан Гаррос» — 2026.

— Ты ходишь осматривать достопримечательности в Париже?

— Это такой красивый город. Честно говоря, во время турнира я не так много гуляю, особенно когда так жарко. Но, наверное, сегодня вечером у меня будет немного времени, так что я обязательно буду наслаждаться городом, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

На старте «Ролан Гаррос» — 2026 Рыбакина обыграла представительницу Словении Веронику Эрьявец (84-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.