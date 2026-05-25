Стэн Вавринка проиграл в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 113-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге он уступил представителю Нидерландов Йесперу де Йонгу со счётом 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 3 часа 3 минуты. В её рамках Вавринка шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету де Йонга 10 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Отметим, что Стэн Вавринка сыграл последний матч на этом турнире. В конце сезона спортсмен завершит карьеру.

Во втором круге «Ролан Гаррос» де Йонг сразится с итальянцем Федерико Чиной.