Стэн Вавринка проиграл в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 113-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге он уступил представителю Нидерландов Йесперу де Йонгу со счётом 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 14:15 МСК
Стэн Вавринка
Йеспер де Йонг
Встреча продолжалась 3 часа 3 минуты. В её рамках Вавринка шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету де Йонга 10 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Отметим, что Стэн Вавринка сыграл последний матч на этом турнире. В конце сезона спортсмен завершит карьеру.
Во втором круге «Ролан Гаррос» де Йонг сразится с итальянцем Федерико Чиной.
