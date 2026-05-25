Талия Гибсон — Юлия Путинцева: результат матча 25 мая, счёт 2:1, 1-й круг Ролан Гаррос

Юлия Путинцева вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Талию Гибсон
76-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. На старте соревнований она обыграла австралийку Талию Гибсон (58-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 16:05 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 1
4 		6 6
         
Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. В её рамках Путинцева пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Гибсон ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 Юлия Путинцева сразится с победительницей матча Камила Осорио (Колумбия) — Екатерина Александрова (Россия).

