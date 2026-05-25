Теннис Новости

Арина Соболенко ответила на вопросы в рубрике «Норм или стрём» о своей свадьбе

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в формате «Норм или стрём» ответила на вопросы о своей свадьбе.

— Играть турнир прямо перед свадьбой. Норм или стрём?
— Норм.

— Кроссовки под свадебное платье — норм или стрём?
— Стрём.

— Теннисная фотосессия в свадебном платье. Норм или стрём?
— Ну, норм. Ну, если это не единственная фотосессия. Всё-таки хочется как-то более нежнятины, что ли, какой-то.

— Бросить букет как подачу. Норм или стрём?
— Ну, можно, норм, норм (улыбается). Ну как бы, как можно сделать скучную свадьбу, да? Правильно? Норм!

— Свадебный торт в виде теннисного мяча. Норм или стрём?
— Ну нет, ну, ребят, ну стрём, конечно. Тигр — норм (смеётся).

— Разговаривать о теннисе на свадьбе — норм или стрём?
— Это прямо стрём. Вот, пожалуйста, — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале First & Red.

