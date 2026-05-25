Арина Соболенко рассказала, кого из теннисистов пригласила бы к себе на свадьбу

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, кого из теннисистов она пригласила бы на свою свадьбу. В марте бразильский бизнесмен Георгиос Франгулис сделал спортсменке предложение руки и сердца.

— Пригласить игроков тура на свадьбу? Норм или стрём?

— Ну, не всех, естественно, но самых клёвых — норм.

— А кого? Самых клёвых? Паула Бадоса.

— Ну конечно. Там много клёвых.

— Карен?

— Каренчик обязательно, Настя Потапова, Калинская Аня обязательно. Юльчик тоже придёт, я не знаю, Оля Говорцова — это уже из как бы уже закончивших. Норм, не всех, но норм, — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале First & Red.