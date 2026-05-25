Аманда Анисимова с уверенной победы стартовала на «Ролан Гаррос» — 2026

Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она обыграла француженку Тьянцоа Ракотоманга-Ражану (153-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Анисимова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Ракотоманга-Ражаны один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
Отметим, что матч первого круга на «Ролан Гаррос» стал для Анисимовой первым в сезоне на грунте. Последний раз американка сыграла на хардовом турнире в Майами, а далее снялась с грунтовых турниров из-за травмы запястья. Во втором круге соревнований Аманда сразится с представительницей Австрии Юлией Грабер.
- 25 мая 2026
