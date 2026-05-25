Тьянцоа Ракотоманга-Ражана — Аманда Анисимова: результат матча 25 мая, счёт 0:2, 1-й круг «Ролан Гаррос»

Аманда Анисимова с уверенной победы стартовала на «Ролан Гаррос» — 2026
Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она обыграла француженку Тьянцоа Ракотоманга-Ражану (153-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 17:55 МСК
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
153
Франция
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Т. Ракотоманга-Ражана
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Аманда Анисимова
6
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Анисимова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Ракотоманга-Ражаны один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Отметим, что матч первого круга на «Ролан Гаррос» стал для Анисимовой первым в сезоне на грунте. Последний раз американка сыграла на хардовом турнире в Майами, а далее снялась с грунтовых турниров из-за травмы запястья. Во втором круге соревнований Аманда сразится с представительницей Австрии Юлией Грабер.

