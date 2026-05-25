Рыбакина уступает только Соболенко по количеству побед в основных сетках WTA в этом году

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала 23-ю победу в основной сетке турнира WTA в этом сезоне. По этому показателю она уступает только четырёхкратной победительнице мэйджоров, лидеру мирового рейтинга белоруске Арине Соболенко. На её счету 24 победы.

23-ю победу в сезоне Рыбакина одержала в первом круге Открытого чемпионата Франции. Она обыграла представительницу Словении Веронику Эрьявец (84-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2. Далее Елена встретится с украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей чемпионкой соревнований является американка Кори Гауфф.