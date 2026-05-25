Рыбакина уступает только Соболенко по количеству побед в основных сетках WTA в этом году
Поделиться
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала 23-ю победу в основной сетке турнира WTA в этом сезоне. По этому показателю она уступает только четырёхкратной победительнице мэйджоров, лидеру мирового рейтинга белоруске Арине Соболенко. На её счету 24 победы.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 14:35 МСК
84
Вероника Эрьявец
В. Эрьявец
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
23-ю победу в сезоне Рыбакина одержала в первом круге Открытого чемпионата Франции. Она обыграла представительницу Словении Веронику Эрьявец (84-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2. Далее Елена встретится с украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой.
«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей чемпионкой соревнований является американка Кори Гауфф.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 мая 2026
-
19:49
-
19:35
-
19:08
-
18:59
-
18:56
-
18:29
-
17:54
-
17:51
-
17:34
-
16:54
-
16:51
-
16:42
-
16:27
-
16:16
-
16:02
-
16:00
-
15:51
-
15:51
-
15:27
-
15:13
-
14:42
-
14:30
-
14:15
-
14:08
-
13:59
-
13:51
-
13:49
-
13:42
-
13:34
-
13:06
-
12:56
-
12:30
-
12:12
-
12:03
-
11:30