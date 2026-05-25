Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ходар в дебютном матче «РГ» отдал пять геймов. Меньше проиграл лишь Джокович в 2005 году

Ходар в дебютном матче «РГ» отдал пять геймов. Меньше проиграл лишь Джокович в 2005 году
Комментарии

29-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар проиграл пять геймов в дебютном матче основной сетки Открытого чемпионата Франции. Последний, проигравший меньшее количество геймов в первом матче на этом турнире — 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович в 2005 году. Тогда серб отдал три гейма Робби Джинепри.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 14:05 МСК
Александр Ковачевич
67
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		0 4
6 		6 6
             
Рафаэль Ходар
29
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

На старте «Ролан Гаррос» — 2026 Рафаэль Ходар обыграл американца Александра Ковачевича (67-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:0, 6:4. Во втором круге соревнований испанец встретится с Джеймсом Даквортом из Австралии.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.

Календарь "Ролан Гаррос"
Сетка "Ролан Гаррос"
Материалы по теме
У Рублёва 1:1 по сетам на старте «Ролан Гаррос»! Сафиуллин играет, ждём Шнайдер. LIVE!
Live
У Рублёва 1:1 по сетам на старте «Ролан Гаррос»! Сафиуллин играет, ждём Шнайдер. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android