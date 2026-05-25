Ходар в дебютном матче «РГ» отдал пять геймов. Меньше проиграл лишь Джокович в 2005 году
29-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар проиграл пять геймов в дебютном матче основной сетки Открытого чемпионата Франции. Последний, проигравший меньшее количество геймов в первом матче на этом турнире — 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович в 2005 году. Тогда серб отдал три гейма Робби Джинепри.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 14:05 МСК
67
Александр Ковачевич
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|0
|4
|
|6
|6
29
Рафаэль Ходар
На старте «Ролан Гаррос» — 2026 Рафаэль Ходар обыграл американца Александра Ковачевича (67-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:0, 6:4. Во втором круге соревнований испанец встретится с Джеймсом Даквортом из Австралии.
«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.
