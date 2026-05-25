Ринки Хидзиката — Томми Пол: результат матча 25 мая, счёт 1:3, 1-й круг Ролан Гаррос

Томми Пол вышел во второй круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Лоренцо Сонего
21-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге соревнований он обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату (98-й в рейтинге) со счётом 4:6, 6:3, 7:5, 4:6.

Встреча продолжалась 3 часа 18 минут. В её рамках Пол 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Хидзикаты шесть эйсов, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Томми Пол сразится с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего, который занимает 70-ю строчку мирового рейтинга.

