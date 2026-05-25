«Много пью или ем арбуз». Рыбакина рассказала, как справляется с жарой на «Ролан Гаррос»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как справляется с жарой на «Ролан Гаррос» — 2026. В первом круге она обыграла представительницу Словении Веронику Эрьявец (84-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

— Тяжёлые условия, очень жарко. Рада, что смогла победить в двух сетах и не отдала ни одной своей подачи.

— В такую жару вы как-то перестраиваете тренировочный процесс, ну, например, раньше встаёте и раньше ложитесь спать? Что-то меняете в подготовке к матчам?

— Стараюсь соблюдать питьевой режим, много пью или ем арбуз или что-то такое. Потому что готовиться надо заранее. Именно это я и буду делать сегодня вечером и завтра, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.