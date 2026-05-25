Рыбакина рассказала, что хочет улучшить в своей игре после первого круга на «Ролан Гаррос»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что хочет улучшить к матчу второго круга на «Ролан Гаррос» — 2026.

— У неё хороший арсенал сложных ударов, укороченных. Поначалу вам тяжело было с этим разобраться? Розыгрыши складывались не как обычно, от линии до линии, по крайней мере на старте. Она хорошо варьировала удары.

— Ну, я её не знала. Посмотрела пару видео, но, когда это ваша первая встреча, нелегко понять, что именно соперник будет делать, каких ударов от неё надо ожидать. Однако для первого матча я сыграла солидно. Есть ещё что улучшить к следующей игре, но это был хороший матч для меня.

— Какие аспекты вам надо улучшить в первую очередь к следующему матчу?

— Начинать матчи можно получше. Подача и процент первой подачи был не таким высоким, как хотелось бы. Но, опять же, было жарко, приходилось подстраиваться. В таких условиях непросто найти нужный угол. Также всегда можно лучше работать ногами. Лучше принимать некоторые решения. Однако всё равно я хорошо начала, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.