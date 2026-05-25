Андрей Рублёв с победы стартовал на «Ролан Гаррос» — 2026

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. На старте соревнований он обыграл представителя Перу Игнасио Бусе (31-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 3 часа 38 минут. В её рамках Рублёв шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 20 заработанных. На счету Бусе три эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» соперником Андрея Рублёва станет аргентинский теннисист Камило Уго Карабельи, занимающий 59-ю строчку рейтинга ATP.