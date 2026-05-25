Андрей Рублёв с победы стартовал на «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. На старте соревнований он обыграл представителя Перу Игнасио Бусе (31-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 17:25 МСК
31
Игнасио Бусе
И. Бусе
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 8
|3
|5
|
|6 6
|6
|7
13
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Встреча продолжалась 3 часа 38 минут. В её рамках Рублёв шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 20 заработанных. На счету Бусе три эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.
Во втором круге «Ролан Гаррос» соперником Андрея Рублёва станет аргентинский теннисист Камило Уго Карабельи, занимающий 59-ю строчку рейтинга ATP.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 мая 2026
-
21:21
-
21:10
-
21:05
-
20:55
-
20:51
-
20:36
-
19:49
-
19:35
-
19:08
-
18:59
-
18:56
-
18:29
-
17:54
-
17:51
-
17:34
-
16:54
-
16:51
-
16:42
-
16:27
-
16:16
-
16:02
-
16:00
-
15:51
-
15:51
-
15:27
-
15:13
-
14:42
-
14:30
-
14:15
-
14:08
-
13:59
-
13:51
-
13:49
-
13:42
-
13:34