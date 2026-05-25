Игнасио Бусе — Андрей Рублёв: результат матча 25 мая, счёт 1:3, 1-й круг Ролан Гаррос

Андрей Рублёв с победы стартовал на «Ролан Гаррос» — 2026
13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. На старте соревнований он обыграл представителя Перу Игнасио Бусе (31-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 17:25 МСК
Игнасио Бусе
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		7 8 3 5
6 		6 6 6 7
             
Андрей Рублёв
Встреча продолжалась 3 часа 38 минут. В её рамках Рублёв шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 20 заработанных. На счету Бусе три эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» соперником Андрея Рублёва станет аргентинский теннисист Камило Уго Карабельи, занимающий 59-ю строчку рейтинга ATP.

