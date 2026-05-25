Елена Остапенко обыграла Эллу Зайдель в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026

31-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она обыграла представительницу Германии Эллу Зайдель (96-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. В её рамках Остапенко четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Зайдель два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Остапенко встретится с польской теннисисткой Магдой Линетт (73-я в рейтинге).