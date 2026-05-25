Даниэль Мерида-Агилар — Бен Шелтон: результат матча 25 мая, счёт 0:3, 1-й круг Ролан Гаррос

Бен Шелтон в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 уверенно обыграл Даниэля Мерида-Агилара
Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она обыграл испанца Даниэля Мерида-Агилара (86-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 19:30 МСК
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 4
6 		6 6
             
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Шелтон шесть раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Мерида-Агилара четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

Во втором круге соревнований Бен Шелтон сыграет с бельгийским теннисистом Рафаэлем Коллиньоном, который на старте «Ролан Гаррос» обыграл Александа Вукича.

