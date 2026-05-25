Главная Теннис Новости

Камилла Рахимова — Жаклин Кристиан: результат матча 25 мая, счёт 2:1, 1-й круг Ролан Гаррос

Камилла Рахимова обыграла Жаклин Кристиан и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
89-я ракетка мира узбекистанская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она одолела представительницу Румынии Жаклин Кристиан (32-я в рейтинге) со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 18:40 МСК
Камилла Рахимова
89
Узбекистан
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 4
         
Жаклин Кристиан
32
Румыния
Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты. В её рамках Рахимова ни разу не подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Кристиан семь эйсов, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16 заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Камилла Рахимова сразится с победительницей матча Анастасия Захарова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия).

