Камилла Рахимова обыграла Жаклин Кристиан и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

89-я ракетка мира узбекистанская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она одолела представительницу Румынии Жаклин Кристиан (32-я в рейтинге) со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты. В её рамках Рахимова ни разу не подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Кристиан семь эйсов, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16 заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Камилла Рахимова сразится с победительницей матча Анастасия Захарова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия).