Андрей Рублёв, «РГ»-2026: результаты 25 мая, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 25 мая, 13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Андрея Рублёва. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Андрея Рублёва на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/64 финала: Андрей Рублёв (Россия, 11) — Игнасио Бусе (Перу) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/32 финала: Андрей Рублёв – Камило Уго Карабельи (Аргентина).

Возможная сетка Андрея Рублёва на «Ролан Гаррос» — 2026: