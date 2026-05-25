Теннис Новости

Андрей Рублёв, «РГ»-2026: результаты 25 мая, следующий соперник, путь до титула

Андрей Рублёв, «РГ»-2026: результаты 25 мая, следующий соперник, путь до титула
Сегодня, 25 мая, 13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Андрея Рублёва. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Андрея Рублёва на «Ролан Гаррос» — 2026:

  • 1/64 финала: Андрей Рублёв (Россия, 11) — Игнасио Бусе (Перу) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:

  • 1/32 финала: Андрей Рублёв – Камило Уго Карабельи (Аргентина).

Возможная сетка Андрея Рублёва на «Ролан Гаррос» — 2026:

  • 1/16 финала: Нуну Боржеш (Португалия) — Миомир Кецманович (Сербия);
  • 1/8 финала: Алекс де Минор (Австралия, 8);
  • 1/4 финала: Новак Джокович (Сербия, 3);
  • полуфинал: Александр Зверев (Германия, 2);
  • финал: Янник Синнер (Италия, 1).
Календарь «Ролан Гаррос»
Сетка «Ролан Гаррос»
