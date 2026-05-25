Роман Сафиуллин в пяти сетах проиграл Касперу Рууду в первом круге «Ролан Гаррос»
141-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин завершил борьбу на Открытом чемпионате Франции — 2026. В первом круге он уступил норвежцу Касперу Рууду (17-й в рейтинге) со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:0, 2:6.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 17:55 МСК
16
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|5
|0
|6
|
|6 5
|7
|6
|2
141
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Встреча продолжалась 3 часа 55 минут. В её рамках Сафиуллин семь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Рууда шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17 заработанных.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Каспер Рууд сразится с сербским теннисистом Хамадом Меджедовичем, который в рейтинге ATP занимает 58-ю строчку.
