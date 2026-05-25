Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин в пяти сетах проиграл Касперу Рууду в первом круге «Ролан Гаррос»

Роман Сафиуллин в пяти сетах проиграл Касперу Рууду в первом круге «Ролан Гаррос»
Комментарии

141-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин завершил борьбу на Открытом чемпионате Франции — 2026. В первом круге он уступил норвежцу Касперу Рууду (17-й в рейтинге) со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:0, 2:6.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 17:55 МСК
Каспер Рууд
16
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 0 6
2 		6 5 7 6 2
             
Роман Сафиуллин
141
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Встреча продолжалась 3 часа 55 минут. В её рамках Сафиуллин семь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Рууда шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17 заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Каспер Рууд сразится с сербским теннисистом Хамадом Меджедовичем, который в рейтинге ATP занимает 58-ю строчку.

Календарь «Ролан Гаррос»
Сетка «Ролан Гаррос»
Материалы по теме
Шнайдер в сете от второго круга «Ролан Гаррос»! Захарова играет, Александрова мимо. LIVE!
Live
Шнайдер в сете от второго круга «Ролан Гаррос»! Захарова играет, Александрова мимо. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android