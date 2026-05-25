Роман Сафиуллин в пяти сетах проиграл Касперу Рууду в первом круге «Ролан Гаррос»

141-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин завершил борьбу на Открытом чемпионате Франции — 2026. В первом круге он уступил норвежцу Касперу Рууду (17-й в рейтинге) со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:0, 2:6.

Встреча продолжалась 3 часа 55 минут. В её рамках Сафиуллин семь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Рууда шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17 заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Каспер Рууд сразится с сербским теннисистом Хамадом Меджедовичем, который в рейтинге ATP занимает 58-ю строчку.