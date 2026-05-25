Екатерина Александрова проиграла 86-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос»

14-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она уступила представительнице Колумбии Камиле Осорио (86-я в рейтинге) со счётом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Александрова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Осорио три эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

Во втором круге соревнований Камила Осорио сразится с 76-й ракеткой мира Юлией Путинцевой из Казахстана.