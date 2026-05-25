Камила Осорио — Екатерина Александрова: результат матча 25 мая, счёт 2:0, 1-й круг Ролан Гаррос

Екатерина Александрова проиграла 86-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос»
14-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она уступила представительнице Колумбии Камиле Осорио (86-я в рейтинге) со счётом 2:6, 4:6.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 20:40 МСК
Камила Осорио
86
Колумбия
Камила Осорио
К. Осорио
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Екатерина Александрова
14
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Александрова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Осорио три эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

Во втором круге соревнований Камила Осорио сразится с 76-й ракеткой мира Юлией Путинцевой из Казахстана.

