Екатерина Александрова проиграла 86-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос»
14-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она уступила представительнице Колумбии Камиле Осорио (86-я в рейтинге) со счётом 2:6, 4:6.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 20:40 МСК
86
Камила Осорио
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
14
Екатерина Александрова
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Александрова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Осорио три эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.
Во втором круге соревнований Камила Осорио сразится с 76-й ракеткой мира Юлией Путинцевой из Казахстана.
- 25 мая 2026
