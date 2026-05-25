Андрей Рублёв прокомментировал победу над Бусе в первом круге «Ролан Гаррос»

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над представителем Перу Игнасио Бусе (31-й в рейтинге) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5.
«Впервые играл в такую жару на грунте. На US Open играл полтора года назад, когда правила изменили, но там матч не так долго длился. А здесь – почти четыре часа, я очень редко такие матчи в принципе играю. Было очень тяжело. Ближе к четвёртому сету температура снизилась, уровень вырос и у меня, и у Бусе, который начал играть агрессивнее.
В первых сетах это было только про то, кто готов бороться. Не так было важно, как ты играешь: только бегать, отправлять мяч на ту сторону, заставлять себя, задыхаться. Это не про уровень игры. В четвёртом сете получилось пересобраться. Понимал: если я себя плохо чувствую, то он и подавно. Знал, что будет шанс брейкануть его обратно», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 25 мая 2026
