Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв: когда выигрываешь, всегда чувствуешь себя охрененно

Андрей Рублёв: когда выигрываешь, всегда чувствуешь себя охрененно
Комментарии

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что чувствует после победы в матче. На старте «Ролан Гаррос» — 2026 он обыграл представителя Перу Игнасио Бусе (31-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 17:25 МСК
Игнасио Бусе
31
Перу
Игнасио Бусе
И. Бусе
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		7 8 3 5
6 		6 6 6 7
             
Андрей Рублёв
13
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Когда выигрываешь, чувствуешь себя всегда охрененно. Даже после такого тяжёлого матча. Если бы проиграл, были бы другие эмоции. А здесь — справился с вызовом, преодолел челлендж», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Во втором круге соревнований Андрей Рублёв встретится с аргентинским теннисистом Камило Уго Карабельи (59-й в рейтинге).

Материалы по теме
Рублёв на старте «РГ» выбил чемпиона прошлой недели! Андрей выжил на парижской жаре
Рублёв на старте «РГ» выбил чемпиона прошлой недели! Андрей выжил на парижской жаре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android