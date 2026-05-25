Андрей Рублёв: когда выигрываешь, всегда чувствуешь себя охрененно
13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что чувствует после победы в матче. На старте «Ролан Гаррос» — 2026 он обыграл представителя Перу Игнасио Бусе (31-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 17:25 МСК
Андрей Рублёв
«Когда выигрываешь, чувствуешь себя всегда охрененно. Даже после такого тяжёлого матча. Если бы проиграл, были бы другие эмоции. А здесь — справился с вызовом, преодолел челлендж», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Во втором круге соревнований Андрей Рублёв встретится с аргентинским теннисистом Камило Уго Карабельи (59-й в рейтинге).
