Андрей Рублёв: когда выигрываешь, всегда чувствуешь себя охрененно

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что чувствует после победы в матче. На старте «Ролан Гаррос» — 2026 он обыграл представителя Перу Игнасио Бусе (31-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5.

«Когда выигрываешь, чувствуешь себя всегда охрененно. Даже после такого тяжёлого матча. Если бы проиграл, были бы другие эмоции. А здесь — справился с вызовом, преодолел челлендж», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Во втором круге соревнований Андрей Рублёв встретится с аргентинским теннисистом Камило Уго Карабельи (59-й в рейтинге).