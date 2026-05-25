Анастасия Захарова проиграла Каролине Муховой в первом круге «Ролан Гаррос»

80-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции — 2026. В первом круге она проиграла чешке Каролине Муховой (10-я в рейтинге) со счётом 5:7, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Захарова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Муховой два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге соревнований соперницей Муховой станет узбекистанская теннисистка Камилла Рахимова, которая ранее представляла Россию.