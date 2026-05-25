Анастасия Захарова проиграла Каролине Муховой в первом круге «Ролан Гаррос»
Поделиться
80-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции — 2026. В первом круге она проиграла чешке Каролине Муховой (10-я в рейтинге) со счётом 5:7, 2:6.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 21:50 МСК
80
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
10
Каролина Мухова
К. Мухова
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Захарова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Муховой два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Во втором круге соревнований соперницей Муховой станет узбекистанская теннисистка Камилла Рахимова, которая ранее представляла Россию.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 мая 2026
-
23:47
-
23:41
-
23:35
-
23:18
-
22:52
-
22:46
-
22:35
-
22:19
-
22:08
-
21:57
-
21:36
-
21:21
-
21:10
-
21:05
-
20:55
-
20:51
-
20:36
-
19:49
-
19:35
-
19:08
-
18:59
-
18:56
-
18:29
-
17:54
-
17:51
-
17:34
-
16:54
-
16:51
-
16:42
-
16:27
-
16:16
-
16:02
-
16:00
-
15:51
-
15:51