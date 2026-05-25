Рыбакина рассказала, что необходимо для того, чтобы удерживаться на вершине рейтинга

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, какой аспект игры тяжелее всего поддерживать на топовом уровне.

— Какой аспект игры тяжелее всего поддерживать на очень высоком уровне, чтобы постараться стать первой ракеткой и задержаться в лидерах?

— Чтобы быть номер один, надо быть очень стабильной. Это самое главное. Всегда оставаться здоровой в условиях жёсткого календаря. Потому что пропускать турниры не получится, а если чувствуешь себя неважно, то можешь рано проиграть. Так что на мой взгляд, самое главное – стабильность и здоровье, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.