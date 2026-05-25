Роман Сафиуллин прокомментировал поражение от Рууда на «Ролан Гаррос»

141-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал поражение на старте «Ролан Гаррос» — 2026. Он уступил норвежцу Касперу Рууду (16-й в рейтинге) со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:0, 2:6.
— Если бы удалось победить, то это был бы один из самых великих камбэков на «Ролан Гаррос». Как удалось вылезти в третьем сете?
— На самом деле просто думал о каждом мяче. Бороться и всё. Не было никаких ожиданий, что выиграю, камбэк сделаю. Просто мяч за мячом. Где-то он мне помог, где-то я хорошо сыграл. Получилось так, что он начал себя плохо чувствовать, и получилось вернуться в матч.
— Не думал, что он может сняться в районе четвёртого сета?
— Видно, что ему было плохо. Но я не знал — это травма или нет. Вряд ли он с Большого шлема будет сниматься, если это не серьёзная травма. Я был уверен, что он будет играть пятый сет. Старался в четвёртом сете поднадавить на него, погонять.
— Почему не получилось в пятом сете дожать?
— Мне стало нехорошо (смеётся). Я сделал всё, что мог. Он хорошо отподавал. У него появилась снова первая подача — он чётко её подавал. У меня не получалось её принять. И на моей подаче он меня поддавливал, потому что я не особо мог плотно подавать первым мячом. К сожалению, не получилось. Если бы удалось подвигать его… Несколько розыгрышей на своей подаче и на его, чтобы как-то утянуть его в то состояние, может быть по-другому сложился матч, — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 25 мая 2026
