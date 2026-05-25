«Физическое упорство и работа ног». Рыбакина — о том, что нужно для успеха на грунте

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что необходимо для успешной игры на грунте.

— Насколько важен счёт матчей в первых кругах турнира «Большого шлема»? Вы выиграли довольно легко, в одну калитку. Принимали во внимание, что перед вами Ига тоже одержала лёгкую победу? Или вам всё равно и вы фокусируетесь только на себе?

— Фокусируюсь на себе, но, естественно, если можно выиграть и поменьше оставаться на этой жаре, лучше побыстрее со всем управиться. Это не значит, что ты должна торопиться. Однако всё равно хорошо выиграть в двух сетах.

— Общий вопрос о грунтовых кортах. Какое качество вам нужно, чтобы быть успешной грунтовичкой на этом уровне? Работа ног, ментальность, физическое упорство, что именно вам нужно?

— Физическое упорство и работа ног, потому что на грунте все удары похожи и на первый план выходит работа ног, под какими углами ты способен бить, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.