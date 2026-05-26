«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: результаты матчей 25 мая
Сегодня, 25 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжились матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках соревновательного дня прошли встречи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч второго игрового дня.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Первый круг. Результаты на 25 мая (частично):
- Дарья Касаткина (Австралия) – Зейнеп Сёнмез (Турция) — 6:4, 6:4;
- Людмила Самсонова (Россия, 20) – Хиль Белен Тайхман (Швейцария, SR) — 4:6, 4:6;
- Жасмин Паолини (Италия, 13) – Даяна Ястремская (Украина) — 7:5, 6:3;
- Майя Хвалинска (Польша, Q) – Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:4, 6:0;
- Эмерсон Джонс (Австралия, WC) – Ига Швёнтек (Польша, 3) — 1:6, 2:6;
- Петра Марчинко (Хорватия) – Ева Лис (Германия) — 3:6, 0:6;
- Элина Свитолина (Украина, 7) – Анна Бондарь (Венгрия) — 3:6, 6:1, 7:6 (10:3);
- Майя Джойнт (Австралия) – Анастасия Потапова (Австрия, 28) — 1:6, 2:6;
- Татьяна Мария (Германия) – Элисе Мертенс (Бельгия, 23) — 5:7, 0:6.
- Вероника Эрьявец (Словения, LD) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — 2:6, 2:6;
- Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция, WC) – Аманда Анисимова (США, 6) — 3:6, 1:6;
- Елена Остапенко (Латвия, 29) – Элла Зайдель (Германия) 6:4, 6:4;
- Талия Гибсон (Австралия) – Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 4:6, 1:6;
- Алисия Паркс (США) – Лейла Фернандес (Канада, 24) — 6:4, 6:4;
- Анастасия Захарова (Россия) – Каролина Мухова (Чехия, 10) — 5:7, 2:6;
- Диана Шнайдер (Россия, 25) – Рената Сарасуа (Мексика) — 6:4, 6:1;
- Камила Осорио (Колумбия) – Екатерина Александрова (Россия, 14) — 6:2, 6:4;
- Камилла Рахимова (Узбекистан) – Жаклин Кристиан (Румыния) — 6:3, 4:6, 6:4.
