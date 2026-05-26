Шнайдер: уточнила у Мирры, точно ли она не хочет играть в паре перед «Ролан Гаррос»

23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер рассказала о чувствах после того, как узнала, что не будет играть в паре с восьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой на «Ролан Гаррос».

— Есть расстройство после Рима, что здесь не играете пару с Миррой?

— Конечно, у меня есть. Я всё равно на всякий случай у Мирры спросила, чтобы быть уверенной: «Мирра, может быть, как-то всё-таки? Точно играть не хочешь?» Она сказала, что точно будет играть только одиночку, я это решение уважаю. Если она в будущем захочет ещё вместе сыграть, буду рада. Мадрид и Рим показали, на что мы способны.

— В чём секрет?

— Мы же даже не тренируемся вместе, только перед матчами на турнирах. Кроссы подержали, размялись и пошли. Знаем друг друга, у нас ментальная связь. Мы как магнитики — сошлись и не разлипаемся. И даже если разъединяемся, потом снова слипаемся. Когда я играла пару с другими девочками, мне было сложно психологически, не такой эмоциональный подъём. Когда в Мадриде встали в пару, я сразу такая: «Всё, хорошо. Теперь я в зоне комфорта», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.